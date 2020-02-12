أخطر دوري في العالم - الأهلي والمصري الأفضل قبل صدامهما والزمالك يفك عقدة

قبل صدامهما المؤجل يوم الجمعة المقبل، يدخل الأهلي والمصري المباراة بعد جولة كانا فيها الأفضل في كل شيء.

بيراميدز فاز رغم الإيقافات، الزمالك فك عقدة ملعب الإسماعيلية، أسوان يواصل المفاجآت، كل ذلك وأكثر في الجولة 17 من الدوري المصري.

أهلا بكم في حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم، بعد نهاية جولة مثيرة من البطولة المصرية.

أمير عبد الحليم يستعرض أحداث الجولة التي شهدت الكثير من الأحداث والأهداف.

ما التشكيل الأفضل في الجولة؟ المدرب الأقدر؟ واللاعب الأبرز؟

هيا شاهد الحلقة..

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