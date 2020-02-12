مران الزمالك - تخصيص فقرة لركلات الترجيح.. وجلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين

عقد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران ظهر اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في السادسة من مساء الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي.

وخصص الجهاز الفني فقرة بختام المران لتسديد ركلات الترجيح والاستعداد في حالة اللجوء إليها في المباراة.

وتنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.

وقاد أمير عبد العزيز مدرب الفريق تدريبات الإحماء بمران اليوم في جزء من الملعب باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين في مساحات صغيرة.

كما أدى حراس مرمى الفريق تدريبات قوية واعتمدت على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل.

وسافر الزمالك بحراسه الأربعة إلى قطر وهم محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي في تمام العاشرة والنصف صباح غد الخميس بحضور أحمد زاهر المدير الإداري وطاقم التحكيم الجنوب إفريقي.

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