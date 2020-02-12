مران الأهلي – طلب من فايلر للاعبين.. جلستان مع كهربا وإكرامي وتدريبات خفيفة لـ أفشة

شدد ريني فايلر المدير الفني للأهلي على أهمية مباراة المصري التي تقام يوم الجمعة في مواجهة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري.

حسبما أورد الموقع الرسمي للأهلي، فإن المدرب السويسري أكد للاعبين على ضرورة التركيز على مواجهة المصري فقط قبل الدخول في مرحلة تتضمن الكثير من التحديات الصعبة، مشددا عليهم بعدم التركيز في أي أمور أو مباريات أخرى سوى المواجهة رقم 15 للأحمر في الدوري، بعد تحقيقه 14 انتصارا في المسابقة.

قبل انطلاق مران الفريق، انخرط السنغالي أليو بادجي في تدريبات بدنية قوية صباح اليوم الأربعاء.

وقام اللاعب بتنفيذ تدريبات الجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا للبرنامج البدني الذي تم وضعه له بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

وعقد فايلر جلسة فنية خاصة مع محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق، حيث شهدت الجلسة المطولة توجيه بعض التعليمات الفنية المتنوعة للاعب، والحديث معه عن بعض الأمور التكتيكية، تحضيرا للمرحلة المقبلة.

الجلسة المطولة مع كهربا لم تكن الوحيدة التي عقدها فايلر، حيث عقد جلسة خاصة مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، على هامش المران.

شهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعب، والحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

وفنيا، خاض محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق أدى تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

ويخضع اللاعب لبرنامج استشفائي وضعه الجهاز الفني، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وشهد مران الفريق اليوم خضوع اللاعبين لوحدات تدريبية خفيفة متنوعة بالكرة، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني لتخفيف الوحدات التدريبية والبدنية للاعبين، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق خلال هذه الفترة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري بعد غد الجمعة، قبل السفر إلي الإمارات يوم ١٧ فبراير الجاري، استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي يوم ٢٠ من الشهر ذاته بمدينة أبو ظبي.

وانتظم محمد الشناوي حارس الفريق في مران حراس المرمى، وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق أمس، في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع للاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

أما علي لطفي فاكتفى بأداء جلسة تأهيلية في الجيم.

ويعاني اللاعب من إجهاد في عضلة السمانة تعرض له قبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة، ويؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي منه .

ويؤدي الفريق مرانه الأخير عصر غد الخميس على ملعب مختار التتش، قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت؛ استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدى على استاد المكس.

ووفقا لأجندة ريني فايلر المدير الفني، يخوض الفريق مرانه في الرابعة عصر غدً على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن القائمة التي ستتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.

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