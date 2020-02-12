خبر في الجول - علي ماهر يدخل دائرة المرشحين لتدريب وادي دجلة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 12:32

كتب : حامد وجدي

علي ماهر - الأهلي - إنبي

دخل علي ماهر المدير الفني السابق لإنبي دائرة المرشحين لقيادة وادي دجلة خلفا لتاكيس جونياس.

وكان وادي دجلة قد وجه الشكر للمدرب اليوناني تاكيس جونياس بعد الفترة التي قضاها مع الفريق بعد الخسارة بثلاثة أهداف دون رد أمام المصري في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن علي ماهر دخل دائرة المرشحين لقيادة الفريق والمقرر أن تجمعه جلسة مع إدارة وادي دجلة اليوم الأربعاء.

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وكان Filgoal.com قد علم أن هناك جلسة بين إدارة وادي دجلة والجزائري مصطفى الخروبي مدرب أكاديميات النادي في مصر للتفاوض.

وسبق للخروبي العمل كمدير فني لفريق ليرس البلجيكي ويعمل حاليا مدربا للفريق الثاني بدجلة.

وحسبما عُلم فالتفاوض بين وادي دجلة وكل من الخروبي وعلي ماهر فقط حتى اللحظة مع احتمالية دخول مرشحين آخرين.

ويتفاوض مجلس إدارة وادي دجلة مع الخروبي لقيادة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب آخر أجنبي.

ويأتي ذلك في ظل اقتراح أعضاء مجلس الإدارة عدد من الأسماء الأخرى لتولي قيادة الفريق الفترة المقبلة.

وسبق لعلي ماهر قيادة أندية الأسيوطي قبل تحويله إلى بيراميدز، وسموحة وإنبي.

ويحتل وادي دجلة المركز السابع عشر وقبل الأخيرة برصيد 14 نقطة من 17 مباراة بعد الخسارة في 9 والتعادل 5 مرات والفوز في ثلاث مواجهات.

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