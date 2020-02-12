رونالدو: برشلونة تركني رغم تجديد عقدي.. وكارلوس جعلني أتمنى ريال مدريد

موسم استثنائي، توج فيه بكأس ملك إسبانيا وكأس الكؤوس الأوروبية، سجل 34 هدفا في 37 مباراة! لكن لم تمتد مسيرة الظاهر مع برشلونة لما أبعد من ذلك، بعد عرض قياسي تقدم به إنتر ميلان في صيف عام 1997.

كان اللاعب الأفضل في العالم، لا يوجد دفاع يستطيع إيقافه، وما هو إلا موسم قضاه في إسبانيا حتى ظفر به إنتر ميلان مقابل 27 مليون دولار ليصبح رونالدو أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ آنذاك.

يروي رونالدو أنه كان يريد البقاء في كاتالونيا قائلا في حواره مع القناة الإلكترونية DAZN:"جددت عقدي في نهاية الموسم وذهبت لأنضم لمنتخب البرازيل (للمشاركة في كوبا أمريكا 1997 التي توج بها). بعد خمسة أيام، اتصلوا بي ليبلغوني أنني لن أستمر مع الفريق. لم يكن الأمر أبدا بيدي. أردت البقاء".

خمس سنوات قضاها رونالدو بالقميص الأزرق والأسود لنيراتزوري، قبل أن يقود البرازيل للقب كأس العالم 2002، وينضم إلى الغريم التقليدي لبرشلونة، نادي ريال مدريد.

يحكي "الظاهرة" عن قصة ارتدائه للقميص الأبيض قائلا:"لعبت مع روبرتو كارلوس في البرازيل، كان يحدثني عن ريال مدريد، وتجربته هناك. لم يفارق كلامه عقلي، وبعد سنوات أردت خوض التجربة في النادي".

واستمر "انضممت لريال مدريد وكان النادي أكبر بكثير مما أخبرني به كارلوس، أكبر مما أتخيل. إنه ريال مدريد. هناك تطلعات كبيرة وضغط هائل. يوجد أيضا أفضل لاعبين في العالم. التوقعات كانت كبيرة لفريق جالاكتيكوس. كنا جيلا فائزا، وغيرنا مفهوم التجارة في عالم كرة القدم".

وأتم "منذ ذلك الحين كل ناد ضخ أموالا كثيرة وباع لاعبيه بشكل أفضل. كان هذا أكبر تغير في العهد الجديد لكرة القدم. لا أستطيع القول أي نسخة مني كانت الأفضل. استمتعت بهم جميعا".

قضى رونالدو (47 عاما) خمسة مواسم في ريال مدريد توج خلالها بالدوري مرة وبكأس انتركونتيننتال مرة وكأس السوبر الإسباني مرة.

عانى من الإصابات مثلما كان الحال في أوقات كثيرة خلال مسيرته.

لعب موسما في ميلان قبل أن يعود للبرازيل وينضم لكورينثيانز وفي 2011 اعتزل كرة القدم.

كان شاهدا على آخر تتويجين للبرازيل بالمونديال، فاز بكأس القارات1997 ونال كوبا أمريكا مرتين.

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