السوبر الإفريقي - كوليبالي: لن نرتكب أخطاء مواجهة الرجاء ضد الزمالك
الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 19:11
كتب : FilGoal
شدد فوسيني كوليبالي لاعب وسط الترجي التونسي على أن لاعبي فريقه لن يرتكبون الأخطاء التي كلفتهم خسارة لقب السوبر الإفريقي في العام الماضي ضد الرجاء المغربي.
فوسيني كوليبالي
النادي : الترجي
ويلعب الترجي ضد الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبل في الدوحة.
وقال كوليبالي لقناة Foot42 التونسية: "نعرف جيدا صعوبة مواجهة الزمالك ونستعد بقوة لهذه المباراة".
وأضاف لاعب الوسط الكاميروني "الفريق يركز بشكل كبير هذه المرة للفوز بلقب السوبر، ولن نرتكب الأخطاء التي كلفتنا خسارة اللقب الماضي ضد الرجاء المغربي".
وأتم تصريحاته "جاهزون جميعا للفوز باللقب".
وخسر الترجي لقب السوبر الإفريقي الماضي 2019 أمام الرجاء المغربي بهدفين لهدف في الدوحة أيضا.
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