السوبر الإفريقي - كوليبالي: لن نرتكب أخطاء مواجهة الرجاء ضد الزمالك

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

فوسيني كوليبالي - الترجي

شدد فوسيني كوليبالي لاعب وسط الترجي التونسي على أن لاعبي فريقه لن يرتكبون الأخطاء التي كلفتهم خسارة لقب السوبر الإفريقي في العام الماضي ضد الرجاء المغربي.

ويلعب الترجي ضد الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبل في الدوحة.

وقال كوليبالي لقناة Foot42 التونسية: "نعرف جيدا صعوبة مواجهة الزمالك ونستعد بقوة لهذه المباراة".

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وأضاف لاعب الوسط الكاميروني "الفريق يركز بشكل كبير هذه المرة للفوز بلقب السوبر، ولن نرتكب الأخطاء التي كلفتنا خسارة اللقب الماضي ضد الرجاء المغربي".

وأتم تصريحاته "جاهزون جميعا للفوز باللقب".

وخسر الترجي لقب السوبر الإفريقي الماضي 2019 أمام الرجاء المغربي بهدفين لهدف في الدوحة أيضا.

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