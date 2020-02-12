أنشيلوتي: أريد الاستمرار مع إيفرتون لأكثر من 4 سنوات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 18:36

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - إيفرتون

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون عن رغبته في الاستمرار مع الفريق الإنجليزي لأطول فترة ممكنة.

وتولى الإيطالي أنشيلوتي تدريب إيفرتون قبل عدة شهور، ووقع عقدا ينتهي في 2024.

وقال أنشيلوتي لموقع ناديه: "وقعت عقدا مع إيفرتون يمتد لـ4 مواسم، وأود بعد نهاية العقد البقاء هنا لأبذل قصارى جهدي مع الفريق".

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وأضاف "لدي طموح كبير مع إيفرتون والنادي أيضا كذلك، نريد المنافسة في الدوري وفي بطولات أوروبا ونحن نعمل معا من أجل هذا".

وواصل "لدينا قاعدة جيدا جدا من اللاعبين وأيضا المواهب الشابة التي تنمو عاما بعد عام، وأعتقد أننا سوف نتحسن بشكل أكبر في المستقبل".

وأتم تصريحاته "خلال 3 سنوات سيكون إيفرتون يقاتل للفوز ببعض الألقاب والمنافسة بقوة في أوروبا".

ويحتل إيفرتون المركز الـ7 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بعد مرور 26 جولة.

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