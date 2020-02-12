خبر في الجول – اختبار طبي يحسم موقف شيكابالا من السوبر الإفريقي

مازال موقف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي معلقا، حيث سيحسمه اختبار طبي.

وعلم FilGoal.com أن شيكابالا المصاب بكدمة في الركبة، سيخضع لاختبار طبي صباح الخميس لحسم موقفه من المشاركة في المباراة.

ويأمل الزمالك في حسم الأمور مبكرا لاستبدال شيكابالا من القائمة النهائية للمباراة حال تأكدت عدم قدرته على المشاركة، حيث صرح المشرف على الكرة في الزمالك أمير مرتضى منصور في وقت سابق "الاتحاد الإفريقي أكد لنا إننا نستطيع تبديل أي لاعب في القائمة حال إصابة من انضم لها من قبل، وبشكل عام مدربنا باتريس كارتيرون مستقر بنسبة 95% على اللاعبين".

تعرف على قائمة الزمالك للمباراة

ولعب شيكابالا 8 مباريات مع الزمالك هذا الموسم وأحرز هدفا وحيدا.

طالع أيضا

الزمالك يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا للترجي

مدرب مصري مرشح لقيادة دجلة

فايلر يجتمع بلاعبين إثنين في الأهلي

رونالدو البرازيلي: لم أرغب في الرحيل عن برشلونة

أخطر دوري في العالم - الأهلي والمصري الأفضل والزمالك يفك عقدة الإسماعيلية