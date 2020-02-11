كاف يعلن قائمة الزمالك للسوبر الإفريقي.. استبعاد عواد وفتحي و7 آخرين

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة الرسمية التي سيخوض بها الزمالك مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة ضد الترجي التونسي.

القائمة شهدت استبعاد 9 لاعبين من المسافرين مع الفريق إلى قطر، حيث ضمت 18 لاعبا فقط.

ويتصدر المستبعدون الحارس محمد عواد والجناح مصطفى فتحي، بجوار الحارس محمد صبحي والظهير الأيمن الشاب أحمد عيد، وقلب الدفاع محمد عبد السلام، والجناحين محمد عنتر وكريم بامبو.

كذلك، قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض عدم ضم المهاجمين عمر السعيد وكابونجو كاسونجو إلى قائمته النهائية.

وبالتالي، صارت قائمة الزمالك النهائية للسوبر بالأرقام كالتالي..

1- محمد أبو جبل

3- طارق حامد

4- محمود علاء

5- محمد عبد الغني

7- حازم إمام

10- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

11- يوسف إبراهيم "أوباما"

13- فرجاني ساسي

15- مصطفى محمد

16- محمود عبد الرحيم "جنش"

19- محمد عبد الشافي

20- أشرف بنشرقي

22- عبد الله جمعة

23- إسلام جابر

24- محمد حسن

25- أحمد سيد "زيزو"

27- محمد أوناجم

28- محمود حمدي "الونش"

أما الترجي فجاءت قائمته كالتالي..

1- معز بن شريفية

2- محمد علي بن حمودة

3- كوامي بونسو

6- محمد علي اليعقوبي

7- بلال بن ساحة

9- إبراهيم واتارا

10- حمدو الهوني

11- طه ياسين الخنيسي

12- خليل شمام

15- فوسيني كوليبالي

18- عبد الرؤوف بن غيث

19- رامي الجريدي

22- سامح الدربالي

23- إلياس شيتي

24- إيهاب المباركي

25- فادي بن شوق

27- محمد علي بن رمضان

30- عبد القادر بدران

ومن المنتظر أن يغيب بدران عن اللقاء بسبب الإصابة، ولم يعلن الترجي عن بديل له حتى الآن.

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