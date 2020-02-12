مصدر بـ الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة الخلاف مع الزمالك حول موعد 29 فبراير الإفريقي

كشف مصدر من داخل إدارة الأهلي عن خطوات النادي من أجل تحديد يوم 29 فبراير الجاري موعدا لمباراته ضد صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإقامة المباراة على استاد القاهرة بدلا من السلام.

واندلع خلاف بين الأهلي والزمالك حول من سبق الآخر في تحديد 29 فبراير الجاري موعدا لخوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر في الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "النظام الخاص بالاتحاد الإفريقي تم تحديد 29 فبراير فيه موعدا لمباراتنا ضد صن داونز على ملعب السلام وتنطلق في تمام السادسة مساء".

وتابع "الأهلي لا يريد خلافات مع أحد، لأننا أخذنا كل الإجراءات القانونية من مخاطبة كاف والاتحاد المصري ووفقا لذلك نشر كاف موعدا للمباراة يوم 29 فبراير وحدد ملعب السلام ملعبا لها لأننا لم نخطره باسم الملعب حتى الآن".

واستدرك "لكننا نريد خوض المباراة في استاد القاهرة وبحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير ولذلك خاطبنا وزير الرياضة وسلطات الأمن من أجل تسهيل كل الأمور أمامنا".

وشدد "الدليل الآخر على مخاطبتنا لكاف مبكرا إنه تم تحديد لقاء الإياب في الثالثة عصرا في السابع من مارس المقبل".

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة ناديه "حصلنا على موافقات بخوض مباراتنا ضد الترجي في استاد القاهرة في 29 فبراير والأهلي طلب بعدنا لعب مباراته في ذلك اليوم، هل يريدون اختلاق المشاكل؟". (طالع التفاصيل)

ذلك بعدما أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com بأن كاف حدد 29 فبراير موعدا للقاء الذهاب ضد ماميلودي صن داونز، والسابع من مارس للإياب. (طالع التفاصيل)

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