مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الأمن لإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في استاد القاهرة

كشف مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة الجهات الأمنية من أجل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يواجه الزمالك منافسه الترجي.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "لم يصلنا من الاتحاد الإفريقي خطابات بشأن موعد مباراتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال حتى الآن".

واستدرك "المؤكد أن المباراتين لن يقاما في نفس اليوم".

وواصل "خاطبنا الجهات الأمنية لإقامة المباراتين في استاد القاهرة ولم يصلنا رد منهم حتى الآن، وننتظر موافقتهم لنبلغ الناديين بمكان إقامة المباراتين".

ثم أتم "في حال رفض الجهات الأمنية إقامة مباراتي الأهلي والزمالك باستاد القاهرة، فسيكون ملعب السلام هو الأقرب للعب فيه".

وكشف محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي تحديد الـ29 من شهر فبراير الجاري موعدا للقاء الذهاب في مصر و7 مارس للإياب في جنوب إفريقيا. ( اقرأ تصريحاته )

يأتي ذلك بعدما كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك بأن كاف حدد 28 فبراير و6 مارس موعدين لمباراتي الفريق الأبيض ضد الترجي في الدور ذاته في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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