مصدر من كاف يجيب لـ في الجول: لماذا أعلن الإعلام التونسي اسم حكم السوبر قبل الزمالك والترجي

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ملابسات إعلان بعض وسائل الإعلام التونسية أسماء طاقم تحكيم مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي قبل الناديين.

ونشرت تقارير صحفية تونسية خبر تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز حكما لمواجهة السوبر الإفريقي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، قبل إعلان الناديين.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "لم تخرج هذه التقارير من الاتحاد الإفريقي بكل تأكيد".

وأوضح "الاتحاد الإفريقي لديه نظام داخلي للأندية ويتم إعلامهم من خلاله بمواعيد المباريات والحكام، وطاقم تحكيم مباراة السوبر تم تحديده منذ فترة طويلة وليس وقت خروج التقارير التونسية".

ثم أضاف "إذا لم تكن التقارير بناء على توقعات، بالتأكيد مصدرها سيكون من داخل الناديين".

وواصل "يتم تحدث النظام الداخلي بشكل دوري، ومن خلال هذا النظام أيضا يمكن التأكد من موعد مباراتي الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك قال في تصريحات عبر قناة الزمالك اليوم الثلاثاء: "طلبنا خوض لقاء الترجي يوم 29 من الشهر الجاري ولكن هناك نظام داخلي لكاف وُضع فيه موعد آخر للمباراة وهو 28 من شهر فبراير والإياب سيكون يوم 6 مارس المقبل ولكن حتى الآن يجب أن يصلنا إخطارا رسميا وهو ما لم يحدث". ( اقرأ التصريحات كاملة )

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