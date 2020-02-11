اللجنة المنظمة للسوبر المصري: اتحاد الكرة رفض تبديل موعد اللقاء.. وأزمة الرعاة ستُحل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 23:40

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الزمالك

قال سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمجلس أبو ظبي الرياضي والمسؤولة عن إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك إنهم حاولوا تبديل موعد اللقاء.

وسيواجه الأهلي منافسه الزمالك في أبو ظبي في الـ20 من شهر فبراير الجاري على لقب كأس السوبر المصري.

وتحدث العريفي لبرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء: "حاولنا تبديل موعد المباراة لتقام يوم جمعة بدلا من الخميس ليكون في فترة راحة أسبوعية ولكن اتحاد الكرة المصري رفض".

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وعن موعد وصول الفريقين للإمارات قال: "هناك تنسيق كامل مع اتحاد الكرة ومع الفريقين وسيصلان في الـ17 من الشهر الجاري وأول مران سيكون في اليوم التالي".

وبسؤاله ماذا لو طلب الزمالك الحضور مبكرا بعد خوض السوبر الإفريقي في قطر ضد الترجي أجاب العريفي "الزمالك هو من حدد موعد وصوله للإمارات بالفعل من وقت سابق".

وعن أزمة الرعاة والتي كانت تهدد إقامة اللقاء أكد العريفي "لا توجد مشكلة وكل شيء في طريقه للحل".

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