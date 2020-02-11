شوقي غريب: لم نتواصل مع محمد صلاح للمشاركة في الأولمبياد

نفى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تواصل الجهاز الفني مع محمد صلاح نجم ليفربول للانضمام للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب عبر قناة أون سبورت: "لم يحدث أي تواصل بين جهاز المنتخب الأولمبي ومحمد صلاح في هذا الشأن".

وأضاف "الأمر بالكامل متروك لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة، وهو من يتواصل مع صلاح".

وتابع "بكل شفافية هذا الأمر صعب للغاية وفي حالة موافقة صلاح على المشاركة مع المنتخب في الأولمبياد سيكون عليه بذل جهدا كبيرا لإقناع ليفربول بذلك".

وأتم تصريحاته "إذا استمرت نسب مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي قليلة فيما تبقى من مسابقة الدوري، سأكون مضطرا لاختيار 3 لاعبين بالكامل فوق السن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية".

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