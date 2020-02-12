مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إن ناديه أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسلطات الأمن بخوض لقاء الترجي على استاد القاهرة في الـ29 من شهر فبراير الجاري وحصل على موافقة جميع الأطراف.

وتحدث مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "الأهلي بعد ذلك طلب خوض لقاء ماميلودي صن داونز في الموعد ذاته وعلى ذات الملعب".

وأضاف متسائلا "هل يريد الأهلي اختلاق المشاكل؟ من الصعب على سلطات الأمن تنظيم مباراتين للفريقين في يوم واحد".

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وتابع "على الأهلي تبديل موعد مباراته فلا توجد مشكلة في ذلك، الزمالك أرسل طلبه أولا".

وانتقل مرتضى للحديث عن لقاء القمة والمؤجل من الدور الأول والذي يجمع بين الفريقين في الـ24 من شهر فبراير الجاري.

وقال رئيس الزمالك: "لاعبو الفريقين كلهم أبنائنا سيخوضون قمة السوبر في الإمارات يوم 20 وستنتهي المباراة صباح يوم 21 ويعودون إلى مصر يوم 22".

وأكمل "ثم فجأة نلعب مباراة بعد يوم واحد فقط من الوصول إلى مصر وأجد سيد عبد الحفيظ متمسك بإقامتها".

وأتم مرتضى "هؤلاء لاعبو المنتخب يجب أن نحافظ عليهم وألا ندمرهم".

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