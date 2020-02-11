تشاتشيتش يرد على: مبادلة أحمد الشناوي بـ إكرامي في بيراميدز

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 21:49

كتب : عاطف شادي

الأهلي - بيراميدز

رد أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز على سؤاله عن إمكانية انتقال أحمد الشناوي حارس مرمى فريقه إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وخلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة المقاولون العرب وجه أحد الصحفيين سؤالا إلى المدرب الكرواتي، هل تتم صفقة تبادلية بين بيراميدز والأهلي ينتقل على إثرها أحمد الشناوي إلى القلعة الحمراء ويحل مكانه شريف إكرامي؟

وقال تشاتشيتش في إجابته: "لا أعلم شيئا عن هذا الأمر".

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وأضاف "الشناوي حارس مرمى فريقنا ومستمر معنا ولا أعلم أي شيء عن هذه الأقاويل".

وانتقل للحديث عن المباراة قائلا "فريقنا يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين جميعهم على نفس المستوى وهذا يخلق منافسة قوية بينهم ويصب في مصلحة الفريق".

وأكمل "كان لنا أكثر من فرصة خطيرة في الشوط الثاني وكنا نستطيع زيادة النتيجة".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن نقترب أكثر ما يكون إلى قمة الدوري وأن نستمر في المنافسة والتقدم ببطولة الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر، ونمتلك طموحا كبيرا لفعل ذلك".

وكان أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات في الأهلي أكد أن ناديه لم يفكر إطلاقا في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز. (طالع التفاصيل)

بينما أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن ناديه يرحب بالدخول في مفاوضات مع الأهلي بشأن انتقال أحمد الشناوي للقلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)

وكان شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أعلن قبل أيام أن الموسم الجاري هو الأخير له بين جدران القلعة الحمراء.

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