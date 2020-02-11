أمير مرتضى: طلبنا مواجهة الترجي يوم 29 فبراير ولكن.. وهذا ما حدث مع حسام الزناتي

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 20:32

كتب : FilGoal

الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك عن طلب ناديه خوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في الـ29 من شهر فبراير الجاري.

وتحدث أمير مرتضى عبر قناة الزمالك قائلا: "نحن نرسل طلبنا لاتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي ولكن في النهاية كاف هو من المنوط بتحديد موعد المباراة، والجهات الأمنية مسؤولة عن تحديد الملعب".

وتابع "طلبنا خوض لقاء الترجي يوم 29 من الشهر الجاري ولكن هناك نظام داخلي لكاف وُضع فيه موعد آخر للمباراة وهو 28 من شهر فبراير والإياب سيكون يوم 6 مارس المقبل ولكن حتى الآن يجب أن يصلنا إخطارا رسميا وهو ما لم يحدث".

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وأوضح "هذا النظام كاف يضع عليه موعد المباراة ولكن من الوارد تبديلها وبشكل عام سنلعب في أي يوم ولا نريد تشتيت تركيزنا عن لقاء السوبر الإفريقي المقبل أمام الترجي".

تفاصيل المحادثة مع حسام الزناتي

وانتقل أمير مرتضى للحديث عن تفاصيل محادثة هاتفية جمعته بحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وقال المشرف العام على الكرة في الزمالك: "الزناتي أكد لي إننا لن نخوض أي مباراة في الدوري بين مباراتي الترجي، واللقا الوحيد الذي سنخوضه هو ضد الأهلي والمؤجل من الدور الأول".

وبسؤاله عن إمكانية تأجيل القمة حال طلب الناديين كما أكد اتحاد الكرة علق "إن رأينا أن هناك فائدة للنادي من ذلك سنتواصل مع الأهلي ونتفق والإدارة تقرر في ذلك الوقت".

أما عن مواجهة بيراميدز في شهر مارس قال: "لا يوجد مباراة من الأصل هذه معلومة مغلوطة، لقد التقينا بهم في الدور الأول في شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن الدور الأول لم ينته وموعد الدور الثاني لم يحن بعد".

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