ماذا يحدث إذا انتهت مباراة السوبر الإفريقي بالتعادل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 23:00

كتب : محرر في الجول

السوبر الإفريقي

تكشف لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمباراة السوبر، ماذا يحدث إذا انتهى الزمالك الأصلي للمباراة بين الزمالك والترجي يوم الجمعة المقبل بالتعادل.

ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية ضد الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في قطر على شرف كأس السوبر الإفريقي.

وتشير لوائح كاف إلى أن المباراة لن تتجه إلى الشوطين الإضافيين، في حال انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل.

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وتحسم ركلات الترجيح في هذه الحالة هوية بطل السوبر الإفريقي.

ويحصل الفائز بالمباراة على 18 ميدالية ذهبية للاعبيه بالإضافة إلى 7 ميداليات ذهبية لجهازه الفني.

ويتم ترضية الخاسر بـ18 ميدالية فضية للاعبيه، و7 ميداليات فضية لجهازه الفني.

وكشف مصدر من داخل كاف لـFilGoal.com عن أن الاجتماع الفني للمباراة الذي سيتم عقده بحضور ممثلين عن الترجي والزمالك سيشهد التأكيد على هذه الأمور.

وحسمت ركلات الترجيح 8 مباريات من قبل، كان أخرها في 2015 عندما فاز وفاق سطيف على الأهلي بعد التعادل 1-1 في زمن المباراة الأصلي.

وفاز الزمالك من قبل بكأس السوبر بركلات الترجيح على حساب المقاولون العرب بعد التعادل سلبيا في نسخة 1997.

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