السوبر الإفريقي - فاروق جعفر لـ في الجول: يجب أن تمول الأطراف مصطفى محمد بالعرضيات

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن العرضيات الكثيرة لمصطفى محمد ستسبب خطورة كبيرة على مرمى الترجي في السوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في الدوحة.

FilGoal.com توجه لسؤال نجوم القلعة البيضاء السابقين عن الطريقة الأنسب للزمالك في هذه المباراة والتشكيل المتوقع.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "يجب أن يكون هناك كثافة عديدة في وسط ملعب الزمالك، وعندما نفقد الكرة يعود زيزو لدعم ساسي وطارق حامد".

وأضاف "الزمالك لم يواجه الترجي منذ سنوات طويلة لذلك يجب على اللاعبين دراسة طريقة لعب الفريق التونسي بشكل جيد وأن يشارك الجميع في الدفاع والعودة سريعا للخلف بعد فقدان الكرة".

وأكمل "كذلك يجب أن يستغل الزمالك الأطراف بشكل جيد، وأن يمول الظهيران حازم إمام وعبد الله جمعة، المهاجم مصطفى محمد بالكثير من العرضيات لأنه مميز في الكرات الهوائية".

وأكد "الزمالك قادر على تحقيق الفوز، وشيكابالا سيكون ورقة رابحة للغاية على مقاعد البدلاء".

وأتم تصريحاته باقتراح التشكيل الأنسب للزمالك ضد الترجي وجاء كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى محمد.

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