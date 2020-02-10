ليس مورينا فقط.. ظهير صن داونز قد يخضع لجراحة

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 14:29

كتب : FilGoal

تيبوجو لانجيرمان

يبدو أن ثابيلو مورينا لن يكون غياب صن داونز الوحيد ضد الأهلي، حيث تعرض ظهير الفريق الجنوب إفريقي الأيسر تيبوجو لانجيرمان لإصابة على مستوى الفخذ.

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في تصريحات لجريدة "كيك أوف": "لانجيرمان مصاب، سيرتاح لمدة 14 يوما ثم سيعود".

وأوضح "لانجيرمان يجب أن يخضع لجراحة، لكن الفريق الطبي يقول إنه قد يلعب بدونها".

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وأتم موسيماني "لدينا عدد كبير من اللاعبين المصابين، مثل (المهاجم) ماوريسيو أفونسو الذي أصيب ضد الوداد، وكذلك ريفالدو كوتزي وأوبا مانيسا".

ولعب لانجيرمان صاحب الـ33 عاما 27 مباراة مع الفريق هذا الموسم وصنع 3 أهداف.

ويتواجه صن داونز والأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يستضيف الأحمر مواجهة الذهاب يوم 29 فبراير ويحل ضيفا على صن داونز يوم 6 مارس.

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