أورلاندو بايرتس لـ في الجول: الأهلي لم يطلب خوض ودية معنا

نفى فلويد مبيلي المدير الإداري لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أن يكون الأهلي قد خاطب ناديه لخوض ودية قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي قبل إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مبيلي لـFilGoal.com: "الأهلي لم يرسل لنا خطابات حول إقامة مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، ولا نعرف أي شيء عن هذا الأمر".

وأردف "من الصعب إقامة أي مباراة خلال الفترة المقبلة بسبب ازدحام جدول المباريات، سنلعب الدربي ضد كايزر تشيفس وكذلك سنواجه جولدن أروز وصن داونز خلال نفس الشهر".

وشدد "نرحب بالأهلي في أي وقت، هم أشقاء لنا مثلهم مثل صن داونز، ولدينا علاقات جيدة معهما. أتمنى لهما التوفيق في المواجهة بينهما".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الأهلي سيخوض ودية ضد أورلاندو بايرتس قبل مواجهة صن داونز يوم 6 مارس المقبل في إياب ربع النهائي.

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