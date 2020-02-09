صن داونز يكشف تفاصيل إصابة نجمه.. وعملية جراحية الأحد

الأحد، 09 فبراير 2020 - 11:18

كتب : محمد عبد العظيم

ثابيلو مورينا - صن داونز

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي إصابة ثابيلو مورينا ظهير أيمن الفريق بكسر في كاحل القدم اليمنى.

وتعرض مورينا لإصابة قوية أمام فريق سوبر سبورت بكأس جنوب إفريقيا والتي انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

وكشف الحساب الرسمي لفريق صن داونز الجنوب إفريقي عن إجراء مورينا لعملية جراحية اليوم الأحد.

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وتعرض لكسر في كاحل قدمه الأيمن وتلف في أربطة الكاحل ويعتبر مورينا من العناصر الأساسية بتشكيل بيتسو موسيماني المدير الفني.

وأشارت تقارير في جنوب إفريقيا إلى انتهاء موسم اللاعب مع الفريق بسبب إصابته القوية.

ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن تقام مباراة الذهاب في مصر يوم 29 فبراير.

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