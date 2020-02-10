أمير مرتضى: سيكون منطقيا وإيجابيا إذا تقرر تأجيل قمة الدوري ولكن

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك موقف فريقه في حالة تأجيل قمة الدوري أمام الأهلي.

وقال أمير مرتضى منصور: "سيكون منطقيا إذا تقرر تأجيل قمة الدوري أمام الأهلي".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الزمالك "هذا القرار سيكون في مصلحة الزمالك والأهلي من أجل سير مشوارهما في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "سيكون أمرا إيجابيا ومنطقيا بكل تأكيد إذا تقرر تأجيل المباراة".

وأردف "إقامة المباراة لن تكون أفضل شيء ولكننا أعتدنا على مثل تلك الأمور".

وأكمل حديثه قائلا: "وُضعنا في تلك الظروف ولا نرغب في أن نكون نحن من نتحجج".

وأتم "تواجدنا في ظروف أصعب من ذلك وسنلعب بشكل طبيعي إذا لم تؤجل المباراة".

وخاطب اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، يوم 24 فبراير الجاري.

وتأتي خطوة اتحاد الكرة كإعادة تأكيد على عدم تأجيل المباراة، الموقف الذي أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي في وقت سابق.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك مرتين في 4 أيام، إذ تكون المواجهة الأولى يوم 20 فبراير بالإمارات في السوبر المصري وبعدها 24 فبراير مواجهة الدوري.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا أحد يومي 28 أو 29 فبراير بينما الإياب أحد يومي 5 أو6 مارس.

أما الزمالك فيواجه الترجي التونسي في ربع النهائي بعد أسبوعين من مواجهة السوبر الإفريقي المقرر لها 14 فبراير في قطر.

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