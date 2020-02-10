هل نشاهد ميسي ونيمار في طوكيو؟ البرازيل تلحق بالأرجنتين إلى الأولمبياد

لحق منتخب البرازيل تحت 23 عاما بمنتخب الأرجنتين إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد انتهاء تصفيات أمريكا الجنوبية.

وتغلب منتخب البرازيل على الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد في ختام مباريات التصفيات ليتأهلا سويا إلى أولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد ضمن تأهله بوصوله للنقطة السادسة، ونجح منتخب البرازيل في التمسك بفرصته الوحيدة والفوز على الأرجنتين ليرفع رصيده إلى النقطة الخامسة.

وكان منتخب الأوروجواي قد وصل للنقطة الرابعة بالفوز على كولومبيا 3-1 لكن ذلك الفوز لم يكن كفيلا للتأهل.

ويتأهل الأول والثاني فقط من قارة أمريكا الجنوبية إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويحق لكل منتخب إضافة 3 لاعبين فوق السن في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وبذلك من الممكن أن نشاهد ليونيل ميسي أو نيمار في البطولة.

وكان نيمار قد صرح قبل انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية قائلا: "أتمنى المشاركة مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا وأولمبياد طوكيو حال تأهلنا".

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد التتويج بأمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وبذلك ضمنت منتخبات اليابان وفرنسا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا ونيوزلاندا ومصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية والأرجنتين والبرازيل.

ويتبقى مقعدان من قارة أمريكا الشمالية لاستكمال الـ 16 منتخبا.

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