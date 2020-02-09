أزمة مقبلة؟ الزمالك يطلب مواجهة الترجي يوم 29 فبراير في استاد القاهرة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك طلب النادي مواجهة الترجي التونسي في الـ 29 من شهر فبراير الجاري.

وقال أمير مرتضى: "طلبنا مواجهة الترجي في الـ 29 من شهر فبراير الجاري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "نرغب في مواجهة الترجي في استاد القاهرة".

وأردف "ولكن في النهاية الموافقات الأمنية هي التي تحدد الملعب".

وأتم "الزمالك طلب إقامة المواجهة على استاد القاهرة وسننتظر الموافقات الأمنية".

وأعلن الأهلي في وقت سابق تحديد يوم 29 فبراير الجاري كموعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وتحرك الأهلي بشكل رسمي، وفقا للموقع الرسمي للنادي، من أجل الحصول على الموافقات الأمنية لمواجهة صن داونز في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في مواجهتين ناريتين في إفريقيا.

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