سعفان الصغير: الإسماعيلي كان يستحق التعادل أمام الزمالك.. ومحمد عواد "افترى"

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام الزمالك 1-2 مساء الأحد في بطولة الدوري المصري.

وأضاف سعفان عبر قناة (النهار) "كان بإمكاننا حسم اللقاء في الشوط الأول، كنا أفضل كثيرا من الزمالك، حصلنا على ركلة جزاء وتقدمنا بهدف، لكن تعرضنا لضغط شديد في الشوط الثاني، وتأثرنا بالرجوع للخلف".

وأشار "نعاني نفس المشكلة منذ 4 سنوات، مما منح الزمالك فرصة للتعادل والحصول على ركلة جزاء".

وكشف مدرب الإسماعيلي "ظلمت حارس المرمى محمد فوزي لاعتقادي أنه عرقل مصطفى فتحي.. لا أريد التعليق على الحكام، هذه أول مباراة لي بعد انتهاء الإيقاف".

واستطرد "الحكم كان يبعد بمسافة طويلة، لكنه أراد أن يجامل أو يعوض، هذا أمر يعود له ولتقديره، ونحترمه".

واستطرد "التعادل هو النتيجة العادلة، الفرص الضائعة متساوية بين الفريقين، كنت أتمنى التعادل، لكن للأسف الزمالك فاز، نبارك له، ونركز حاليا في مباراة الرجاء يوم الأحد المقبل في قبل نهائي البطولة العربية".

وانتقل سعفان الصغير للحديث عن لاعبه السابق، محمد عواد، حارس مرمى الزمالك الحالي، قائلا "لقد تربيت منذ الصغر على مبدأ التزمت به سواء كلاعب أو مدرب، وهو عندما ينعم الله علي بالصيت والشهرة والكل يقول عني أني الأفضل في مصر، يجب ألا أفتري على هذه الهدية الغالية".

وتابع "هناك فارق شاسع بين محمد عواد الأساسي في الإسماعيلي وبين عواد البديل الذي لا يلعب إلا مباريات قليلة مع الزمالك".

وأتم الصغير تصريحاته "لقد اختار عواد طريقه، وأتمنى له التوفيق سواء مع الزمالك أو إذا خرج معارا، وللعلم هناك من يجلس في بيته ولم يستكمل مسيرته مع كرة القدم، وربما أفضل من عواد أو أي حارس آخر، إنها أرزاق ونصيب".

الفارس الأبيض انتصر على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

الإسماعيلي تقدم أولا عن طريق باهر المحمدي من علامة الجزاء في الشوط الأول، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة لصالحه بهدفي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء في الشوط الثاني.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بعد الخسارة الثانية على التوالي.

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