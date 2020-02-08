رسميا - الأهلي يطلب مواجهة صن داونز في استاد القاهرة

أعلن النادي الأهلي رسميا رغبته في خوض مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وخاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الرياضة واتحاد الكرة للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة المباراة في استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 29 فبراير الجاري.

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وأصدر الأهلي بيانا جاء فيه: "الأهلي يخاطب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنانيني رئيس اتحاد الكرة وذلك للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز في استاد القاهرة ويأتي ذلك في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية، وأيضا تأكيدا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدا كبيرا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية، والشركة الإفريقية المنوطة بتأمين المباريات، وشركة «تذكرتي» الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي. كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال".

ويخوض الأهلي جميع مبارياته الإفريقية هذا الموسم في استاد السلام.

وكان مصدر داخل الأهلي كشف لـFilGoal.com عن طلب النادي الأحمر لإقامة المباراة في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

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