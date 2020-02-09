قائمة الأهلي – عودة ربيعة أمام طلائع الجيش

عاد رامي ربيعة للظهور من جديد في قائمة الأهلي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

الأهلي يواجه طلائع الجيش يوم الإثنين في السابعة والنصف مساءً في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

ربيعة لم يتواجد في قائمة الأهلي أمام بيراميدز، ليعود للظهور من جديد أمام طلائع الجيش.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار تواجد أحمد الشيخ وجيرالدو، بينما خرج حسام عاشور ومحمود وحيد من القائمة.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.

الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبد المنعم "كهربا" – جيرالدو – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – أليو بادجي.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الجيش من هنا

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