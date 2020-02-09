حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته

الأحد، 09 فبراير 2020 - 19:06

كتب : مهاب نبيل

أزمة حسام حسن وإبراهيم حسن مع جماهير الزمالك بعد لقاء المصري ورفع القميص الأحمر

تحدث حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق عن كواليس زيارته لمقر النادي الأهلي في الجزيرة اليوم الأحد بعد فترة طويلة من الغياب عن زيارة النادي الأحمر.

وقال حسام حسن لـ FilGoal.com: "زيارة اليوم كانت عادية، وحضرت من أجل استعادة ذكرياتي الجميلة في النادي".

وتابع "الأهلي بيتي، وأسعدني التفاف الجماهير حولي وترحيبهم بي والتقاط الصور معي".

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واستدرك "ظروف ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارة النادي في الفترة الماضية، لكن بمجرد تواجدي في القاهرة وعدم انشغالي بأي أمور حضرت لزيارة بيتي".

وأتم "لعبنا مباراة جميلة اليوم، وسأكون متواجدا في النادي بكثرة خلال الفترة المقبلة".

وشارك مدرب سموحة السابق في مباراة خماسية مع النجوم أحمد حسن وزكريا ناصف ومحمد رمضان وإبراهيم عبد الصمد.

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