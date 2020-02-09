وكيل أري بابل لـ في الجول: الزمالك استفسر عن وضع اللاعب

كشف برونو جيسيو وكيل أعمال أري بابل لاعب بريميرو دي أوجستو الأنجولي عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع موكله.

أري بابل النادي : بريميرو دي أجوستو الزمالك

وقال برونو جيسيو لـFilGoal.com: "الزمالك استفسر عن وضع اللاعب مع ناديه وإمكانية التعاقد معه في الفترة المقبلة".

وأضاف "اللاعب يرحب باللعب للزمالك لكنه يمتلك حاليا عدة عروض أبرزها من أحد أندية الدوري الإماراتي".

وتابع "بابل رفض تجديد تعاقده مع بريميرو دي أوجستو وسيصبح حرا بنهاية الموسم الجاري عند نهاية عقده".

وأتم تصريحاته "في الوقت الحالي بابل يركز بشكل كبير مع فريقه في الدوري الأنجولي، وبنهاية الموسم سيدرس العروض المقدمة له لاختيار الأفضل من بينها".

ولعب بابل ضد الزمالك مرتين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مع فريقه بريميرو دي أوجستو.

ويبلغ بابل من العمر 25 عاما وسبق له أن لعب في البرتغال لأندية سبورتنج لشبونة و موريرنسي.

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