محمد فضل يكشف لـ في الجول عن "أزمة السوبر": الخلافات الحالية لا تهدد إقامة اللقاء

تحدث محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمكلف بتنظيم السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عن حقيقة "الأزمة" التي تهدد إقامة المباراة.

وقال محمد فضل: "لا توجد أي خلافات تهدد إقامة مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر في موعدها".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "الأمور التعاقدية بين اتحاد الكرة ومجلس أبو ظبي الرياضي (مستضيف السوبر) لا توجد بها أي مشكلة. الحقوق واضحة وتم الاتفاق عليها سابقا".

وأردف "هناك بعض الخلافات في وجهات النظر بين شركة "بريزنتيشن" –راعي اتحاد الكرة ومالكة حقوق السوبر- وقناة أبو ظبي في الوقت الحالي".

وأوضح "لكن هذا الأمر –اختلاف وجهات النظر- لا يمكن أن يهدد بأي حال من الأحوال إقامة السوبر في موعده كونها مباراة قمة بين القطبين في دولة شقيقة".

وأكمل حديثه قائلا: "من المنتظر أن تُحل الخلافات خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأتم "السوبر في موعده وأشكر للغاية مجلس أبو ظبي الرياضي الذي وفر كل شيء لإنجاح المباراة ولتخرج بالصورة المطلوبة".

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ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك مرتين في 4 أيام، إذ تكون المواجهة الأولى يوم 20 فبراير بالإمارات في السوبر المصري وبعدها 24 فبراير مواجهة الدوري.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا أحد يومي 28 أو 29 فبراير بينما الإياب أحد يومي 5 أو6 مارس.

أما الزمالك فيواجه الترجي التونسي في ربع النهائي بعد أسبوعين من مواجهة السوبر الإفريقي المقرر لها 14 فبراير في قطر.

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