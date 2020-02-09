رضوان جيد: عشت لحظات عصيبة في السودان وأنقذت مباراة الهلال والأهلي رغم الضغط علينا

الأحد، 09 فبراير 2020 - 22:16

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

أعرب الحكم المغربي رضوان جيد عن شعوره بالسعادة بسبب المساندة الكبيرة والدعم الذي تلقاه من الجماهير المغربية بعد إدارته لمباراة الهلال السوداني والأهلي المصري في أم درمان.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا أحداث مؤسفة باقتحام جماهير الهلال لأرض ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق بعد نزول قوات الأمن إلى الملعب لحماية اللاعبين وطاقم الحكام.

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وقال رضوان جيد في حواره مع موقع "هسبورت" المغربي: "عشت لحظات عصيبة في أم درمان خلال مباراة الهلال والأهلي بسبب الأحداث التي سبقت المواجهة من شحن للجماهير خاصة أن اللقاء كان حاسما في مشوار الفريقين في البطولة".

وأضاف "لكني نجحت في الحفاظ على تركيزي وخرجت بالمباراة إلى بر الأمان رغم الظروف الصعبة".

وتابع "طاقم التحكيم تعرض لضغوط كبيرة قبل وأثناء المباراة، وكل هذا زاد من إصرارنا على تقديم مستوى مميز ولم ننشغل بأي شيء يحدث حولنا، وأعطينا كل طرف حقه".

وواصل "في وقت الأحداث الصعبة حاولت التحلي بضبط النفس، وعشت مثل هذه الظروف قبل سنوات طويلة في مباريات الهواة".

وأكمل "أتقبل الانتقادات الإيجابية والحكم معرض للخطأ ولكني لا أقبل الاتهامات تشير إلى علاقة الحكام بفرق أخرى".

وأتم تصريحاته "ارتكاب الأخطاء أمر وارد للحكم في كل مباراة، ولكن لا يكون متعمدا".

وهاجم مسؤولي الهلال السوداني الحكم رضوان جيد قبل وبعد المباراة، وقرروا تقديم شكوى ضده للاتحاد الإفريقي.

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