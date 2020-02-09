كريم حسن شحاتة: مصيري ليس في يد رئيس الزمالك.. لا أعمل لديه ولن أنافق

رد الإعلامي كريم حسن شحاتة على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتوجيه الشكر له وإبعاده من قناة النادي، مشيرا إلى "تعاقدي مع شركة إعلام المصريين وليس رئيس الزمالك".

وأعلن الزمالك في وقت سابق عبر موقعه الرسمي رحيل كريم حسن شحاتة من القناة، وذلك بعد تحويله للتحقيق من قبل رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وتحدث كريم حسن شحاتة عن الأمر قائلا: "تعاقدي مع إعلام المصريين وليس رئيس الزمالك. لن أخرج في قناة النادي لأقول توجيهات رئيس الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "منذ أول يوم لي في قناة الزمالك، ويخاطبني رئيس النادي بالعديد من الرسائل التي يخبرني فيها عما يجب أن أقول وما يجب ألا أقوله".

وتابع "قراري كان وضحا منذ تعاقد إعلام المصريين معي وهو أننا أعمل بأسلوب مهني. أحاول العمل بأسلوبي رغم الضغوط العديدة جدا جدا من رئيس النادي منذ أول يوم".

وأكمل حديثه قائلا: "رئيس الزمالك يحاول إجباري يوميا بما أقوله في قناة الزمالك. لا يريد مني الحديث عن أي شخص له خلاف شخصي معه. لن أفعل ذلك".

وأوضح "أحترم قيمة عملي كثيرا ولن أنافق أي أحد ولا أعمل لحساب أي شخص مهما تعرضت من ضغوط".

وعن مصيره، قال كريم حسن شحاتة "تعاقدي مع شركة إعلام المصريين وأحترم ذلك. سأتحدث معهم والقرار سيكون لهم".

واستدرك "ولكنني لا أقدر على العمل في مثل تلك الأجواء. نفسيا لن أقدر على فعل ذلك".

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يذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك قرر إحالة كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب استضافته للمحلل التحكيمي أحمد الشناوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز خلال مباراة الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أن ما فعله المذيع أقحم نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز، والزمالك ليس له علاقة بها .

واعتذر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة عن الظهور في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاتة.

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