موسيماني عن إصابة لاعب صن داونز المروعة: لا أعرف ماذا حدث.. أحتاجه لمباريات دوري الأبطال

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز عن حزنه من الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن لفريقه ثابيلو مورينا.

وتعرض مورينا لإصابة مروعة خلال لقاء الفريق الذي أقيم اليوم السبت أمام سوبر سبورت يونايتد في الكأس وانتهى بفوز أصحاب الرداء الأصفر بهدف دون رد واضطر للخروج مستبدلا.

وقال موسيماني عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف كل شيء حتى الآن، نحن نحتاجه لمباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "لا أعرف ماذا حدث، أرضية الملعب كانت ناعمة للغاية وربما ارتطمت قدمه بها ولم يستطع الركض بها سريعا فحدثت الإصابة".

وأتم موسيماني "أنا حزين بالطبع لأنني أحتاج لتواجده في مباريات دوري أبطال إفريقيا لكن هذه هي كرة القدم ونحن نعرف الاحترافية وتلك الأشياء تحدث".

الظهير الأيمن لصن داونز هو أحد الركائز الأساسية لموسيماني إذ أنه شارك في الموسم الجاري في 28 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع سبعة آخرين.

طالع أيضا

"تطور يهدد بإسقاط قيادت الاتحاد الإفريقي"

تفاصيل سفر الزمالك إلى قطر

تعرف على موعد لقاء الأهلي وصن داونز

قصة فادي فريد الذي ينفذ تعليمات متعب

النجم يطيح بـ جاريدو