موسيماني عن إصابة لاعب صن داونز المروعة: لا أعرف ماذا حدث.. أحتاجه لمباريات دوري الأبطال

السبت، 08 فبراير 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

ثابيلو مورينا - صن داونز

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز عن حزنه من الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن لفريقه ثابيلو مورينا.

وتعرض مورينا لإصابة مروعة خلال لقاء الفريق الذي أقيم اليوم السبت أمام سوبر سبورت يونايتد في الكأس وانتهى بفوز أصحاب الرداء الأصفر بهدف دون رد واضطر للخروج مستبدلا.

وقال موسيماني عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف كل شيء حتى الآن، نحن نحتاجه لمباريات دوري أبطال إفريقيا".

أخبار متعلقة
إصابة مروعة لظهير صن داونز استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون تماما لاستضافة مواجهتي الأهلي والزمالك في إفريقيا رسميا - الأهلي يطلب مواجهة صن داونز في استاد القاهرة

وأضاف "لا أعرف ماذا حدث، أرضية الملعب كانت ناعمة للغاية وربما ارتطمت قدمه بها ولم يستطع الركض بها سريعا فحدثت الإصابة".

وأتم موسيماني "أنا حزين بالطبع لأنني أحتاج لتواجده في مباريات دوري أبطال إفريقيا لكن هذه هي كرة القدم ونحن نعرف الاحترافية وتلك الأشياء تحدث".

الظهير الأيمن لصن داونز هو أحد الركائز الأساسية لموسيماني إذ أنه شارك في الموسم الجاري في 28 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع سبعة آخرين.

طالع أيضا

"تطور يهدد بإسقاط قيادت الاتحاد الإفريقي"

تفاصيل سفر الزمالك إلى قطر

تعرف على موعد لقاء الأهلي وصن داونز

قصة فادي فريد الذي ينفذ تعليمات متعب

النجم يطيح بـ جاريدو

صن داونز الأهلي موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
كريم حسن شحاتة: مصيري ليس في يد رئيس الزمالك.. لا أعمل لديه ولن أنافق 31 ثاتيه | مصر
مواعيد مباريات الأحد 9-2-2020 – الزمالك يصطدم بالإسماعيلي.. ودربي ميلانو 19 دقيقة | الدوري المصري
"مجرد صورة قد تكون صفقة قرن".. عبد الحفيظ يرد على هاني زادة 33 دقيقة | مصر
"معك حتى الموت".. أتليتكو يتجاوز أحزانه بفوز صعب على غرناطة 41 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: التدرب صباحا ليس له علاقة بلقاء صن داونز.. ولا أحب الحديث عن التحكيم 54 دقيقة | مصر
باتزيني يخرج لسانه لـ ساري.. فيرونا يهزم يوفنتوس ويشعل المنافسة مع إنتر 56 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك