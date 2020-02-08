قناة الزمالك تستغنى عن خدمات كريم حسن شحاتة

السبت، 08 فبراير 2020 - 22:37

كتب : محرر في الجول

كريم حسن شحاتة

قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاته مذيع برنامج زمالكاوي والاستغناء عن خدماته .

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن مجلس إدارة القناة قرر الاستغناء عن خدمات مذيعه.

وجاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس وعرض خلالها مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة ما بدر من كريم شحاتة.

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واتخذ مجلس إدارة القناه قرارا بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك قرر إحالة كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب استضافته للمحلل التحكيمي أحمد الشناوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز خلال مباراة الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أن ما فعله المذيع أقحم نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز، والزمالك ليس له علاقة بها .

واعتذر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة عن الظهور في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاتة.

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