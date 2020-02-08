عبد الحفيظ: ننتظر عرضا من فنلندا لـ صالح جمعة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن استمرار ناديه في البحث عن عرض لإعارة صالح جمعة لاعب الفريق.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لقناة النهار: "ننتظر عرضا لإعارة صالح جمعة من إحدى الدول التي لم تبدأ بها فترة القيد حتى الآن".

وأضاف "فنلندا إحدى هذه الدول وننتظر منها عرضا لإعارة صالح جمعة".

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وأعطى الأهلي الضوء الأخضر للاعبه صالح جمعة للبحث عن عرض للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الماضي على سبيل الإعارة لكنه فشل في ذلك.

وأعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي أنه لن يعتمد على صالح جمعة لنهاية الموسم.

وتبدأ فترة القيد في فنلندا في الأول من مارس حتى نهاية أبريل.

وكان الأهلي أعار قبل ذلك الثنائي عمرو جمال وعبد الله السعيد لفرق من الدوري الفنلندي.

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