الأهلي لـ في الجول: لم نفكر مطلقا في ضم أحمد الشناوي

"الأهلي يضم 3 حراس مرمى على مستوى مميز ولا نفكر في ضم حارس جديد للفريق".. كان هذا تعليق أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات في القلعة الحمراء على التقارير التي تشير إلى رغبة ناديه في التعاقد مع حارس مرمى جديد.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز الأهلي

تقارير انتشرت في الساعات الماضية تشير إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في الصيف المقبل، لتعويض رحيل شريف إكرامي عن القلعة الحمراء.

لكن أمير توفيق نفى كل هذه التقارير لـFilGoal.com.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "الأهلي لم يفكر مطلقا في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز".

وأَضاف "النادي الأهلي يضم حاليا 3 حراس مرمى على أعلى مستوى وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، بالإضافة إلى الشاب مصطفى شوبير وثقتنا فيهم ليس لها حدود".

وأكمل "بالإضافة إلى امتلاك النادي لأكثر من حارس مميز في قطاع الشباب والناشئين سيكون لهم مستقبل مميز مع الأهلي".

وعاد أمير توفيق ليؤكد "اسم أحمد الشناوي لم يتم طرحه من الأساس لضمه لصفوف الأهلي ولم يتحدث أي شخص مسؤول في النادي عن هذا الأمر".

وأتم تصريحاته "أيضا الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع أحمد الشناوي، ولا ينوي النادي ذلك".

وكان شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أعلن قبل أيام أن الموسم الجاري هو الأخير له بين جدران القلعة الحمراء.

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