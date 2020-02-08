استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون تماما لاستضافة مواجهتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

أعلن علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي ترحيبه الشديد باستضافة مواجهة الأهلي وصن داونز ولقاء الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تحرك بشكل رسمي ليطلب إقامة لقاء صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال علي درويش: "استاد القاهرة تحت أمر الأندية المصرية. مستعدون لاستضافة مواجهتي الأهلي والزمالك في إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "استاد القاهرة في أفضل حال وجاهز تماما وأدعو الجميع لمشاهدة لقاء الأهلي وطلائع الجيش –يوم الإثنين- الذي سيقام على الملعب".

وتابع "مستعدون لاستضافة لقاء الأهلي وصن داونز وكذلك مواجهة الزمالك والترجي. نحن على أتم الاستعداد لذلك".

وأردف "لكن القرار ليس لنا. ننتظر حصول الأندية على الموافقات الأمنية. القرار النهائي لهم".

ويلعب الزمالك أمام الترجي التونسي في الـ 28 من شهر فبراير في ذهاب ربع النهائي، بينما يواجه الأهلي نظيره صن داونز.

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