مدرب الترجي: توقعنا مواجهة فريق مصري.. والزمالك كتاب مفتوح

الخميس، 06 فبراير 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي الترجي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

كشف عثمان النجار المدرب العام للترجي عن شعوره بالمفاجأة بعد الاصطدام بالزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية منتظرة بين الزمالك والترجي في ربع النهائي بعد أسبوعين من مباراة السوبر الإفريقي.

وقال عثمان النجار المدرب العام للترجي: "توقعنا بنسبة كبيرة قبل القرعة أن نواجه فريق مصري".

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وأضاف النجار عبر قناة النهار "بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة سواء ضد الأهلي أو الزمالك لأنها أشبه بكلاسيكو عربي بين فريق مصري وآخر تونسي".

وتابع مدرب الترجي "في الكرة الحديثة، يمكن أن تلعب مباراتين أمام نفس الفريق في أسبوع".

وشدد النجار "كل فريق كتاب مفتوح للآخر سواء الترجي أو الزمالك".

وأتم مدرب الترجي تصريحاته "الأكثر جاهزية يوم المباراة سيحالفه التوفيق، أتمنى أن يكون من نصيبنا لقب السوبر والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال".

تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 28 أو 29 فبراير بينما الإياب أحد يومي 5 أو 6 مارس.

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