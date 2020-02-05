منافس الزمالك - نقاط قوة وضعف الترجي.. تفوق محلي وقاري

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الزمالك بالترجي التونسي حامل لقب أخر نسختين من المسابقة.

يصحبكم Filgoal.com للتقرير التالي لإلقاء نظرة على أبرز ما يخص الترجي التونسي.

وتأهل الترجي لدور الثمانية بعد أن تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الرجاء المغربي لكن تصدر الفريق التونسي بفضل المواجهات المباشرة.

وتصدر الترجي المجموعة بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات و تعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة ونجح في تسجيل 7 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

محليا:

يتصدر الترجي الدوري التونسي برصيد 37 نقطة من 13 مباراة بعد أن حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل مرة واحدة ولم يخسر في أي لقاء.

ويتقدم في ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن فريق اتحاد المنستير صاحب المركز الثاني بعد التغلب عليه اليوم الأربعاء.

نجح لاعبوا الترجي في تسجيل 26 هدفا و استقبال 6 أهداف في الدوري المحلي.

أسلوب اللعب وأبرز اللاعبين:

مدرب الترجي هو معين الشعباني والذي تولى تدريب الفريق في أكتوبر 2018 ونجح في الفوز مرتين بدوري أبطال إفريقيا ومرة بالدوري التونسي.

يعتمد معين الشعباني في أسلوبه على 4-3-3 بشكل متوازن، في بدايته مع الترجي كان يعتمد بشكل أكثر على أسلوب اللعب المباشر لكن خلال الموسم الحالي أصبح الترجي يعتمد على بناء اللعب على الأرض والتمريرات القصيرة بشكل أكثر.

وفي فترة الانتقالات الشتوية أتم الترجي 4 صفقات وهم الشاب يوسف العبدلي، والمهاجم محمد علي بن حمودة و الجناح الجزائري عبد الرحمن مزيان، والمدافع الجزائري محمد امين توقاي.

أبرز اللاعبين:

فقد الترجي الكثير من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية والشتوية و يأتي في مقدمتهم يوسف بلايلي، أنيس البدري، فرانك كوم، غيلان الشعلالي، أيمن بن محمد ولكنه نجح في تعويض الراحلين بصفقات مميزة.

حمدو الهوني، بعد رحيل يوسف بلايلي وأنيس البدري أصبح الليبي حمدو هو أبرز لاعب في الخط الهجومي للترجي حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

يأتي بجانب حمدو الهوني الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب الوسط المميز والذي يعتمد عليه معين الشعباني في صناعة اللعب للفريق، كذلك لاعب الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي.

نقاط القوة:

شخصية الفريق وخبرته، إذ اكتسب الترجي شخصية قوية بسبب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي مما ساعد الفريق في الوصول لـ 20 مباراة دون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا ليكون صاحب أكبر سلسلة لاهزيمة في تاريخ البطولة.

نقاط الضعف:

خروج الثنائي أنيس البدري ويوسف بلايلي ترك أثر على المعدل التهديفي للترجي خاصة مع الضعف التهديفي لمهاجمي الفريق إبراهيما واتارا وطه ياسين الخنيسي لكن مع تعاقد الترجي مع الجناح الجزائري عبد الرحمن مزيان قد يضيف جديد للمعدل التهديفي للفريق.

ما هو التشكيل الأمثل للزمالك في مواجهة الترجي؟

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