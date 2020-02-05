الأهلي لـ في الجول: علينا وضع مواجهة صن داونز في قالبها الصحيح.. من يريد اللقب عليه اجتياز الصعاب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 23:33

كتب : أحمد الخولي

الهلال - الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن يجب وضع مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في قالبها الصحيح بعيدا عن مفهومي رد الاعتبار والثأر.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي أمام صن داونز في تكرار للمواجهة ذاتها التي أقيمت في الدور ذاته الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقيا بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "ستكون مواجهة قوية وصعبة وكبيرة، لكن يجب أن نضعها في القالب الصحيح لها بعيدا عن مفهومي رد الاعتبار والثأر".

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وشدد "سنتعامل مع المواجهة بانها مباراة في كرة القدم وخطوة نحو الوصول لنصف النهائي ومن أجل تخطيها يجب أن نستعد لها بشكل جيد".

وأضاف مدير الكرة في الأهلي "من أجل الاستمرار في البطولة يجب أن تستعد لأي خصم، وفي ربع النهائي الموسم الجاري كل الفرق سبق لهم التتويج باللقب".

وأتم "لذا لا توجد اختيارات كثيرة تجعلك تفضل مواجهة فريق عن آخر، من يريد المواصلة في البطولة والفوز باللقب يجب أن يتخطى أي فريق أمامه".

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