منافس الأهلي - نقاط قوة وضعف صن داونز.. بداية محلية سيئة وانطلاقة إفريقية رائعة

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الأهلي بـ صن داونز الجنوب إفريقي.

يصحبكم Filgoal.com في هذا التقرير للحديث عن ماميلودي صن داونز و أبرز ما يخص الفريق الجنوب إفريقي.

تأهل ماميلودي صن داونز لدور الثمانية بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة إذ حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل مرتين ولم يتعرض للخسارة في أي مباراة في المجموعة التي ضمت الوداد المغربي الذي حل في المركز الثاني برصيد 9 نقاط واتحاد العاصمة الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي.

محليا:

صن داونز يقدم أسوأ بداية له في الدوري الجنوب إفريقي تحت قيادة مديره الفني بيتسو موسيماني منذ موسم 2014-2015 والذي أنهى فيه الفريق ترتيب الدوري في المركز الثاني خلف كايزر تشيفز.

خلال الموسم الحالي حقق الفريق خلال 18 مباراة خاضهم بالدوري الفوز في 10 مباريات و تعادل في 5 مباريات وخسر 3 مباريات و يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 35 نقطة بفارق 10 نقاط عن كايزر تشيفز المتصدر وبفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس صاحب المركز الثاني.

لكن صن داونز لعب مباراة أقل من كايزر تشيفز و مبارتين أقل من أورلاندو بايرتس.

سجل الفريق 24 هدفا خلال الـ 18 مباراة وهو أقل معدل تهديفي للفريق خلال تلك الفترة في الموسم تحت قيادة موسيماني مقارنة بالمواسم الماضية، و استقبل 14 هدف.

نقاط القوة وأبرز اللاعبين:

المدير الفني لصن داونز هو بيتسو موسيماني الذي نجح في التتويج بالدوري الجنوب إفريقي 4 مرات مع الفريق بالإضافة لفوزه بـ لقب دوري أبطال إفريقيا في 2016.

بيتسو موسيماني يعتمد في طريقة لعبه على خطة الـ 4-2-3-1 أو 4-3-3 حسب مجريات المباراة، أسلوب الفريق مبني على كثرة التمرير القصير للوصول لمرمى المنافس والفريق قوي هجوميا ومتزن دفاعيا.

نقاط القوة:

يعد صن داونز من أفضل الفرق التي تجيد اللعب خارج أرضها في إفريقيا إذ لعب في دور المجموعات 3 مباريات خارج أرضه تعادل مرتين وحقق الفوز مرة على اتحاد العاصمة الجزائري ونجح في تسجيل 3 أهداف واستقبل هدفين، بالإضافة لقدرة اللعب خارج الأرض فإن صن داونز يتميز بأنه يتسفيد من اللعب داخل الأرض وخلال الموسم الحالي في دور المجموعات جمع 9 نقاط وسجل 9 أهداف واستقبل هدف وحيد.

نقاط ضعف الفريق:

صن داونز يعاني من سوء تنفيذ كبير في إنهاء الفرص وهذا ما يبرر ضعف أرقام الفريق الهجومية مقارنة بالمواسم السابقة بالإضافة لكثرة الإصابات خلال الموسم الحالي.

أبرز لاعبي صن داونز في الموسم الحالي:

ثيمبا زواني جناح الفريق صاحب الـ 30 عاما نجح في تسجيل 7 أهداف في الدوري المحلي وهدفين في دوري أبطال إفريقيا وساهم في صناعة 6 اهداف.

مع ثيمبا زواني يأتي الجناح الأورجوياني جاستون سيرينو الذي يعتمد عليه موسيماني بشكل كبير في أسلوب لعب الفريق الهجومي وصناعة الهجمات كذلك صانع الألعاب سيبويسو فيلاكازي الذي سجل مع الفريق 7 أهداف في الموسم الحالي وهو أكثر لاعبي الفريق تسجيلا للأهداف في دوري أبطال إفريقيا بـ 4 اهداف بالإضافة إلى أنه ساهم في صناعة 9 أهداف مع الفريق.

دينيس اونيانجو أيضا هو أحد أفضل حراس المرمى في إفريقيا والذي يعطي قوة كبيرة للفريق دفاعيا.

وفي الإنتقالات الشتوية لم يتعاقد صن داونز مع أي لاعب خلال تلك الفترة ولعل عودة قائد الفريق المدافع ريكاردو ناسيمنتو والجناح أنتوني لافور من الإصابة التي أبعدته منذ بداية الموسم هى أفضل إضافة لفريق بيتسو موسيماني خلال الفترة الحالية.

ما هو التشكيل الأمثل للأهلي في مواجهة صن داونز؟

اقرأ أيضا:

مواجهات نارية للأهلي خلال 18 يوما

5 مواجهات نارية للزمالك خلال 22 يوما

تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي

مدرب صن داونز يتحدث عن ثأر الأهلي

أحمد مرتضى يتحدث عن مواجهة الترجي 3 مرات