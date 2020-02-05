منتخب الصالات إلى المونديال بعد الفوز على ليبيا في نصف نهائي إفريقيا

تأهل منتخب مصر لرجال كرة القدم للصالات إلى نهائي بطولة إفريقيا في نسختها السادسة والمقامة في المغرب.

تغلب منتخب مصر على ليبيا بنتيجة 5-2 ليتأهل إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه، كما تأهل لكأس العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا بسبتمبر المقبل.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة المغرب وأنجولا في المباراة النهائية بحثا عن اللقب الرابع بعد التتويج بأول ثلاث نسخ.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من بطولة إفريقيا إلى كأس العالم المقرر إقامتها في سبتمبر بليتوانيا.

وللمنتخب الليبي فرصة في التأهل إلى كأس العالم في حالة الفوز بالمركز الثالث على حساب الخاسر من مواجهة المغرب وأنجولا.

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