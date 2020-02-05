منتخب الصالات إلى المونديال بعد الفوز على ليبيا في نصف نهائي إفريقيا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الصالات في أمم إفريقيا 2020

تأهل منتخب مصر لرجال كرة القدم للصالات إلى نهائي بطولة إفريقيا في نسختها السادسة والمقامة في المغرب.

تغلب منتخب مصر على ليبيا بنتيجة 5-2 ليتأهل إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه، كما تأهل لكأس العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا بسبتمبر المقبل.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة المغرب وأنجولا في المباراة النهائية بحثا عن اللقب الرابع بعد التتويج بأول ثلاث نسخ.

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ويتأهل أول ثلاث منتخبات من بطولة إفريقيا إلى كأس العالم المقرر إقامتها في سبتمبر بليتوانيا.

وللمنتخب الليبي فرصة في التأهل إلى كأس العالم في حالة الفوز بالمركز الثالث على حساب الخاسر من مواجهة المغرب وأنجولا.

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