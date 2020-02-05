هاني سعيد: بيراميدز كان جاهزا لمواجهة أي منافس.. وعيننا على التتويج

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن وقوع فريقه في مواجهة زاناكو الزامبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية صعب، لكنه أشار إلى أن هدف ناديه هو التتويج بالبطولة.

وقال هاني سعيد عقب القرعة: "ستكون مواجهة غاية في القوة خاصة وأن الفريق الزامبي يمتلك عناصرا قوية ذات خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا".

وتابع "بيراميدز رغم مشاركته للمرة الأولى تاريخيا في كأس الكونفدرالية إلا أنه يدخل البطولة وعينه على التتويج باللقب القاري وتحقيق إنجاز فريد بفضل ما يمتلكه من نجوم وخبرات وإمكانات هائلة".

وأوضح "كان بيراميدز جاهزا لمواجهة أي فريق من إنيمبا والنصر وزاناكو، ومواجهة بطل زامبيا لا تقل قوة وأهمية في ظل التطور الهائل في هذه الأندية الأفريقية، مع الوضع في الاعتبار صعوبة مواجهة تلك الأندية على ملعبها ووسط جماهيرها".

وشدد هاني سعيد على أن اللاعبين والجهاز الفني مطالبون باستغلال خبراتهم من أجل العودة بنتيجة طيبة من زامبيا في مباراة الذهاب تسهل من مهمة الفريق في الإياب، مع التأكيد على أنه في حال وصل بيراميدز لنصف النهائي سيكون في مواجهة صعبة كذلك مع المتأهل من إنيمبا وحوريا الغيني.

وحول شكل الإعداد لمواجهة زاناكو، قال هاني سعيد: "من الجيد وجود توقف للدوري من يوم ١١ فبراير الجاري عقب لقاء المقاولون العرب، ومن المنتظر خوض مباراة في كأس مصر، وإذا كانت هناك فترة كافية سيخوض الفريق مباراتين وديتين للتحضير لمواجهتي الذهاب والإياب يومي ١ و٨ مارس المقبل، ومن الجيد أن تكون هناك فترة كافية للإعداد ليلعب الفريق بشكل أكثر راحة وبدون ضغوط وإجهاد".

واختتم سعيد تصريحاته "اللاعبون هدفهم تحقيق الكأس ليكون أول إنجاز وبطولة في تاريخ النادي مسجلا باسمهم بأحرف من نور".

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