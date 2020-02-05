إسماعيل يوسف لـ في الجول: لا مجال للحديث عن قرعة صعبة أو سهلة.. الزمالك سيتخطى الترجي

يثق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك في قدرات ناديه في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الترجي.

ويلعب الزمالك أمام الترجي في 3 مواجهات خلال 22 يوما في مسابقتين مختلفتين، إذ يلعب الفريقان في 14 من الشهر الجاري بكأس السوبر الإفريقي.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لـ FilGoal.com: "مواجهة الزمالك للترجي التونسي طبيعية في ربع النهائي".

وشدد "الفرق الثمانية متقاربة في المستوى ولا مجال للحديث عن قرعة صعبة أو سهلة".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك "نحن من أفضل 8 فرق في إفريقيا، وبالتالي لا نخشى أي فريق".

وأوضح اللاعب السابق المتوج بأربعة بطولات لدوري أبطال إفريقيا من أصل خمسة ظفر بهم ناديه "من يريد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، يجب ألا ينظر من منافسه".

وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته "سيفعلها الزمالك، ويتخطى الترجي".

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 28 أو 29 فبراير في مصر بينما لقاء الإياب في تونس أحد يومي 5 أو 6 من شهر مارس.

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