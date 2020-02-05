الزمالك: نتيجة السوبر الإفريقي سيكون لها عامل كبير ضد الترجي في دوري الأبطال

يرى حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك أن مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي ستلعب دورا كبيرا قبل مباراتي الفريق التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك بطل الكونفدرالية في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري.

وقال أنور لشبكة "beIN Sports": "مباراة دوري الأبطال ستكون بعدما يكون الفريقان لعبا مباراة السوبر".

وتابع "نستطيع تحقيق نتيجة إيجابية، ومباراة السوبر سيكون لها عامل كبير خلال مباراة دوري الأبطال".

وواصل "كل الفرق في هذا الدور أبطال، كان ينتظرنا 3 منافسين أقوياء والمهم أن نستعد للمباراة بشكل جيد".

وتقام مباراة الذهاب في مصر أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري، بينما لقاء الإياب خارج مصر أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.

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