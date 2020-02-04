تقرير: تشيلسي يرصد 150 مليونا لصفقات الصيف

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

لامبارد

بعدما تعرض لعقوبة قاسية بالمنع من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يستعد تشيلسي لإبرام العديد من الصفقات القوية استعدادا للموسم المقبل.

ودخل تشيلسي الموسم الجاري دون إبرام أي صفقات بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه من التعاقدات لمخالفة النادي الإنجليزي لقواعد اللعب المالي النظيف.

ورغم أن عقوبة المنع من التعاقدات على تشيلسي انتهت قبل فترة الانتقالات الشتوية إلا أن الفريق الأزرق لم يبرم أي صفقات جديدة.

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وذكرت صحيفة " london evening standard" الإنجليزية أن تشيلسي رصد مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني لصفقات الصيف.

ووضع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عدة أسماء من المطلوب التعاقد معهم قبل انطلاق الموسم المقبل.

الاسم الأول هو موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي والذي يأمل لامبارد في التعاقد معه.

كذلك وضع لامبارد اسم تيمو فيرنير مهاجم منتخب ألمانيا وآر بي لايبزج ضمن قائمة المطلوبين في تشيلسي، وذلك في حال فشل في ضم ديمبيلي.

ولكن الاسم الأبرز الذي سيحاول تشيلسي ضمه بكل قوة هو جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا.

وارتبط تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بأكثر من اسم مثل درايس ميرتينز لاعب نابولي الإيطالي، وإدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبخلاف ذلك يقترب العديد من اللاعبين الرحيل عن تشيلسي في الصيف وعلى رأسهم أوليفييه جيرو، وبيدرو رودريجيز.

أما الجناح البرازيلي ويليان قد يستمر مع البلوز في حالة طلب لامبارد تمديد تعاقده.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بعد مرور 25 جولة.

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