بين القاهرة والدوحة وأبو ظبي.. رحلات طيران طويلة في انتظار الزمالك خلال 10 أيام

تؤثر الخلافات السياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر على الزمالك في 10 أيام، بين 10 فبراير و20 فبراير الجاري.

غياب الرحلات المباشرة بين القاهرة والدوحة من جهة، والدوحة وأبو ظبي من ناحية أخرى، ستتطلب من بعثة الزمالك التي ستخوض مباراتي السوبر الإفريقي والمحلي في العاصمة القطرية والمدينة الإماراتية على الترتيب، الوقوف في أكثر من مطار وخوض رحلات سفر طويلة.

كيف ذلك؟

في حال سافر الزمالك حسبما يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشكل مباشر من الدوحة إلى أبو ظبي بعد خوض مواجهة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير ضد الترجي، ستقضي بعثة الزمالك ما يقارب الـ15 ساعة في الجو بين يومي 10 فبراير و20 فبراير.

أسرع رحلة بين مطارات القاهرة – الدوحة – أبو ظبي، ستتطلب من بعثة الأبيض الانطلاق من القاهرة مساء يوم 10 فبراير في رحلة تستمر لساعتين ونصف إلى العاصمة الكويتية، قبل الانتظار في مطارها حوالي ساعة ثم الطيران لساعة وربع الساعة إلى الدوحة من الكويت.

وبعد أن يخوض لاعبو الزمالك مباراة من المتوقع أن تكون عصيبة ضد الترجي، من المفترض أن يطيروا ظهر يوم 15 فبراير في رحلة مدتها 90 دقيقة من الدوحة إلى العاصمة العمانية مسقط.

ساعتان من الانتظار في المطار العماني، قبل الطيران إلى أبو ظبي في رحلة مدتها ساعة وربع الساعة.

بعدها بـ5 ليالي، سيتوجب على لاعبي الزمالك مواجهة الأهلي في السوبر المحلي على استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي.

لا مشكلة في رحلة العودة من أبو ظبي، حيث من الممكن أن تسافر البعثة البيضاء صباح يوم 21 فبراير في رحلة مباشرة إلى القاهرة مدتها 4 ساعات وربع الساعة.

ماذا لو عاد الزمالك إلى القاهرة، بعد خوض السوبر الإفريقي؟

مع زيادة عدد الرحلات التي ستركبها بعثة الزمالك، ستزيد ساعات الطيران إلى 19 ساعة بين العواصم العربية.

تنطلق بعثة الزمالك إلى الكويت من القاهرة ظهر يوم 10 فبراير في رحلة مدتها ساعتين ونصف، قبل الانتظار لساعة في الكويت والطيران من مطارها لمدة ساعة ونصف إلى الدوحة.

وبعد خوض المباراة ضد الترجي، تطير بعثة الزمالك في صباح يوم 15 فبراير إلى الكويت مرة أخرى ثم تعود للقاهرة في رحلة مدتها 3 ساعات ونصف، بعد ساعة من الانتظار في الكويت.

بعد الوصول في صباح يوم 15 فبراير، من الممكن أن تتجه البعثة في مساء نفس اليوم إلى أبو ظبي في رحلة مدتها 3 ساعات، قبل أن تعود بعد مواجهة الأهلي صباح يوم 21 فبراير في رحلة مدتها 4 ساعات.

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