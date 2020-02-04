بيراميدز في بيان رسمي: قررنا عدم إذاعة مباراة الأهلي

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي عن قراره بعدم إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي.

وبرر بيراميدز موقفه في بيان: "ويأتي قرار النادي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية".

وأضاف "كما أن نادي بيراميدز لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي من شركة بريزنتيشن، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد، وهو ما اضطر معه النادي لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة الراعية، علما بأن بيراميدز ليس هو النادي الوحيد الذي يشكو من تلك المعاملة من شركة بريزنتيشن منذ بداية الموسم".

وأتم البيان "ونادي بيراميدز تعامل مع الشركة بحسن نية ومن منطلق مسئوليته الوطنية تجاه كرة القدم المصرية ومتابعيها منذ انطلاق الموسم ووافق على بث مبارياته لحين توقيع العقود، إلا أن الشركة لم تقابل ذلك بالمثل، ولم تهتم بتسديد المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي، ولم تصل لأي اتفاق رسمي أو شفهي، ولم تسعى الشركة لتوقيع العقود حتى الآن، وبالتالي قرر النادي إيقاف تعامله مع الشركة لحين تغيير الوضع القائم، وعدم إذاعة مبارياته بداية من لقاء الأهلي".

أزمة عدم بث المباريات بسبب المستحقات لدى الشركة الراعية، تسببت في عدم إذاعة مباراة مصر للمقاصة وأسوان في بداية الدوري، قبل أن ينتظم بث المسابقة بعد ذلك.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري بـ36 نقطة من 12 انتصارا قبل مواجهة الجولة 16 ضد بيراميدز صاحب الـ26 نقطة من 15 مباراة، ويحل رابعا في جدول الترتيب.

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