مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول طلبات كارتيرون لرحلة الدوحة.. واختلاف وحيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل طلبات المدير الفني باتريس كارتيرون لرحلة الفريق إلى الدوحة، لخوض السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في العاصمة القطرية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "كارتيرون طلب سفر الفريق يوم 10 فبراير، الإثنين المقبل، استعدادا للمواجهة التي تقام بعد 4 أيام من موعد وصول الفريق المقترح".

ويبدأ مسؤولو الزمالك بحسب المصدر إجراءات الحصول على تأشيرات السفر يوم الثلاثاء.

وأوضح "كارتيرون طلب سفر 30 لاعبا، والسفر من الدوحة إلى أبو ظبي مباشرة عقب المباراة لمواجهة الأهلي في السوبر المحلي يوم 20 فبراير".

ولكن النقطة الأخيرة مازال عليها خلاف في أروقة النادي، حيث يرغب مرتضى منصور رئيس الزمالك، بحسب المصدر، عودة الفريق إلى القاهرة قبل السفر إلى أبو ظبي.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد طيران مباشر بين الدوحة وأبو ظبي، وأقصر رحلة بين المدينتين تتطلب الهبوط في مطار مسقط الدولي في عمان، لتصل مدة الطيران إلى 5 ساعات.

أما السفر إلى القاهرة ثم السفر إلى أبو ظبي من العاصمة المصرية، فأقصر رحلة من الدوحة إلى القاهرة تتطلب الهبوط في مطار الكويت الدولي وتطول لمدة 6 ساعات، قبل الطيران 3 ساعات أخرى من القاهرة إلى أبو ظبي.

الزمالك يواجه حرس الحدود في الدوري يوم الأربعاء، قبل أن يواجه الإسماعيلي يوم الأحد 9 فبراير، ثم السفر إلى الدوحة لمواجهة الترجي يوم 14 فبراير والتوجه إلى أبو ظبي لمواجهة الأهلي في السوبر المحلي يوم 20 فبراير.

وبعدها، يتواجه الأهلي والزمالك في الدوري يوم 24 فبراير، ثم يخوض الفريقان مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة أحد يومي 28 فبراير أو 29 فبراير.

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